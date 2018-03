CMB regala cinturón especial a Sylvester Stallone por 40 aniversario del estreno de Rocky

Aunque el 40 aniversario del estreno de la popular película “Rocky” fue el pasado mes de noviembre de 2017, el Consejo Mundial de Boxeo decidió hacer un cinturón especial como regalo al actor Sylvester Stallone quien diera vida al popular “Semental Italiano” el cual fue entregado el día de hoy.

La pieza es el tradicional cinturón verde y oro con la novedad de que al centro aparece el nombre del boxeador de ficción y en los botones está su fotografía y la de sus rivales Clubber Lang, Apollo Creed e Ivan Drago.

A través de las redes sociales, Stallone y Sulaimán presumieron su encuentro y por supuesto, el cinto.

A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone) on Mar 19, 2018 at 7:19pm PDT

We presented @TheSlyStallone his 40th Rocky Anniversary belt !!! The greatest ambassador of boxing !!!! @WBCBoxing pic.twitter.com/BEo0LL4DUH

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) March 20, 2018