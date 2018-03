Juan Carlos Osorio deja las puertas del Mundial abiertas para todos

La Copa del Mundo de Rusia 2018 se acerca cada vez más y el entrenador de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, ha comenzado a visualizar su lista definitiva de 23 jugadores que lo acompañarán a la aventura mundialista.

A México le faltan disputar cinco partidos de preparación previo al Mundial, incluyendo los de la última fecha FIFA que disputará el 23 y 27 de marzo en EU ante Islandia y Croacia, respectivamente, para los cuales llamó a 28 jugadores.

Y aunque dejó a algunos otros en México, el colombiano no cierra las puertas para nadie y pide que todos que no se desanimen pues las posibilidades “están abiertas” ya que en el futbol surgen imponderables como las lesiones (Jurgen Damm, Javier Aquino, Jonathan dos Santos).

“Cuando he hablado de decisiones marginales no es por desconfiar de los jugadores, al contrario, es porque confiamos en todos los que han sido considerados en las convocatorias sobre todo en torneos donde disputamos puntos. Me parece que todos deben de pensar que todavía tienen abierta las posibilidades y están intactas, hemos sido justos con todos y le damos seguimientos a todos y cada uno de ellos”, expresó el entrenador a su llegada a San José, California.

¿COTA, SACRIFICADO?

En sus declaraciones, dejó entrever que el arquero de Chivas, Rodolfo Cota, será uno de los “sacrificados” pues los otros tres porteros le llevan ventaja.

“Hay situaciones donde uno, aunque tiene la certeza de que eligió bien, de todas maneras queda con cierta angustia o tristeza, caso concreto de Rodolfo (Cota). Creemos que tenía toda las posibilidades de diputarle un puesto a Guillermo (Ochoa), Alfredo (Talavera) o Jesús (Corona), pero al final hay que dar una lista y yo no quiero eliminar a ninguno, pero si deben estar preparados para esas eventualidades que suelen ocurrir antes de eventos importares como el Mundial”, mencionó el estratega.

Y mandó un mensaje claro a sus dirigidos: ¡necesita jugadores polifuncionales!

“Estamos buscando dos o tres polifuncionales, y por lo corto de la lista, está más considerado que otro que nada más pueda rendir en una posición porque hay que mirar los escenarios posibles, vamos iniciar con tres selecciones (Alemania, Corea y Suecia) que juegan un futbol diferente”.

Sobre el tema de llevar o no al veterano Rafael Márquez, el dt sudamericano dijo que el jugador del Atlas estará considerado siempre y cuando recupere su gran nivel y por qué no, sería tomado en cuenta para ser titular.

“A Rafa (Márquez) se le aconsejó que se siga preparando de la mejor manera y ojalá que en lo deportivo, estas próximas semanas que quedan, logre su tope en cuanto a nivel. Lo de la titularidad yo creo que vale la pena aclarar que cualquier jugador que quede en la lista puede ser titular en cualquier momento. Rafa en un buen escenario podría ser titular por todo lo que le puede ofrecer a la selección”.

Finalmente se refirió a los amistosos frente a Islandia y Croacia: “Vamos a enfrentar dos selecciones de muy alto nivel, se trata de aprender lo más que se pueda de estos dos partidos”.

