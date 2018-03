'Chanclas voladoras', 'Chupacabras', 'Cazadores de Tormentas', nuevos equipos del beisbol

Las Ligas Menores del beisbol de Estados Unidos llevarán a cabo el torneo Copa de la Diversión con el afán de honrar a las comunidades latinas y atraerlas más al “Rey de los Deportes”.

Y para dicha competición que arranca el próximo 8 de abril se dieron conocer los 33 equipos que participarán, pero lo que más llama la atención son los curiosos nombres como las “Chanclas voladoras” de San Antonio, los “Chupacabras” de Round Rock, entre otros.

-Las Vegas Reyes De Plata

-San Bernardino Cucuys

-Stockton Caballos

-Lake Elsinore Storm

-Rancho Cucamonga Temblores

-Omaha Cazadores de Tormentas

-El Paso Chihuahuas

-Kane County Cougars

-Abejas de Salt Lake

-Mariachis de Nuevo México

-Memphis Música

-Petroleros de Tulsa

-Round Rock Chupacabras

-San Antonio Flying Chanclas

-Corpus Christi Raspas

-Charlotte Caballeros

-Greenville Energía

-Rápidos de Kannapolis

-Tortugas de Daytona

-Winston-Salem Rayados

-Cangrejos Fantasmas de Chesapeake (Bowie)

-Brooklyn Jefes

-Pawtucket Osos Polares

-Toros de Durham

-Lehigh Valley Tocino

-Cielo Azul de Oklahoma City

-Hillsboro Lúpulos

-Monarcas de Eugene

-Visalia Toros

-Everett Conquistadores

-Sacramento Dorados

-San Jose Gigantes

Minor League Baseball unveils 33 new identities to embrace the culture and values which resonate the most with local U.S. Hispanic/Latino communities #MiLBesDivertido

Our quickie post with a lot of pictures, not a lot of info here: https://t.co/ZVUKDUmaGo pic.twitter.com/tzW5SSpOmC

— Chris Creamer (@sportslogosnet) March 20, 2018