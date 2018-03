Entusiasma a jugador del Atlas cambiar Inglaterra por Jamaica

Fue seleccionado inglés Sub-21 y en su momento, se le consideró una de las mayores promesas de ese país. Incluso, Ravel Morrison, hoy jugador del Atlas, fue nombrado por Alex Ferguson como uno de los mejores prospectos que había visto en la cantera del Manchester United.

Pero diversos casos de indisciplina fuera del campo e irregularidad dentro del mismo han hecho que su carrera venga a menos. Llegó al Atlas el torneo pasado y ahora se prepara para jugar con la Selección de Jamaica, que le giró una invitación. Para el mediocampista, es posible cambiar porque nunca jugó para el equipo mayor de Inglaterra.

Este martes, Ravel Morrison publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que se muestra entusiasmado por jugar para Jamaica. Sin embargo, deja entrever que no podría hacerlo este fin de semana, en la Fecha FIFA, pero sí en futuras ocasiones.

“Haciendo mi camino a Jamaica. Ordenando mis documentos y papeles en esta semana para que pueda estar listo para los próximos partidos. Con ganas de ver el partido del domingo 25”, escribió el británico. Hasta ahora, Ravel Morrison no se había manifestado.

making my way to Jamaica 🇯🇲

⭐️

Sorting my documents & papers this week so can be ready for the next games..

⭐️

Looking forward to watch the game on Sunday 25th

⭐️@jff_football ⚽️

— ravel morrison (@morrisonravel) 20 de marzo de 2018