Isiah Thomas dice que LeBron James está por encima de Michael Jordan

Las “odiosas” comparaciones para saber quién es el mejor basquetbolista de la historia entre Michael Jordan y LeBron James, volvieron a ser tema de discusión en una de las transmisiones de NBA TV.

Y ahora fue el polémico Isiah Thomas, viejo rival del 23 de los Chicago Bulls, quien dijo que escogería al “Rey” por encima del ahora dueño de los Hornets de Charlotte.

“Me quedo con LeBron por encima de Jordan. Jordan te podía ganar anotando, pero este chico te gana en todo. Rebotea, asiste y mantiene a todo el mundo involucrado en el partido. Además, es más alto, más rápido y más fuerte”, aseguró el ex Bad Boy.

"Right now, I'm picking LeBron James over Michael Jordan." – @IsiahThomas#GameTime pic.twitter.com/PyqZBDEf1a

