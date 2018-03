Caín Velásquez visitó a la Selección Mexicana en San Francisco

El ex campeón mundial de los pesos pesados del UFC, Caín Velásquez, estuvo presente en el Levi’s Stadium para presenciar el entrenamiento de la Selección Mexicana, y después convivir con ellos.

Caín realizó una transmisión en vivo a través de Facebook donde recorrió el terreno de juego y slaudó a varios jugadores mexicanos.

El peleador mexicoamericano estuvo acompañado del ala defensivo de los 49’s de San Francisco Eli Harold y ambos posaron para foto con Hirving Lozano y Guillermo Ochoa.

We’ll be on Facebook live in just a few. Go to @miseleccionmxEN on Facebook to watch. #SoyMéxico pic.twitter.com/rdwxzu7jbw

— Cain Velasquez (@cainmma) March 23, 2018