Chivas no tiene hasta ahora ofertas por Rodolfo Pizarro

Los rumores han comenzado a sonar, pero hasta ahora son solo eso: versiones alejadas de la realidad. El director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda, reveló que hasta el momento no se ha recibido oferta alguna por el futbolista Rodolfo Pizarro. Se trata del mejor jugador del equipo y tiene mercado, pero hasta hoy no hay nada firme.

“De momento no hay nada al respecto, no tenemos nada hablado. Nosotros estamos con los objetivos muy claros y no hay nada que cambie el rumbo. Por supuesto qué hay muchos jugadores que tienen el deseo de ir a una Copa del Mundo y Pizarro es uno de ellos”, explicó el directivo al volver de la gira de dos partidos en Estados Unidos.

No se cerró, sin embargo, a la posibilidad de negociar a alguno de sus futbolistas si surge el interés de equipos europeos, sobre todo después del Mundial. “Sí, en su momento, pero no es algo que en este momento tengamos en mente. Insisto: el objetivo aquí está muy claro, es cerrar bien el torneo y desde luego clasificar a la Final de la Liga de Campeones de Concacaf”, agregó.

En Estados Unidos, tuvo la oportunidad de hablar con Matías Almeyda y ahora los objetivos de Chivas están claros. “Bien, tuvimos una gran comunicación. Además, estos partidos amistoso nos sirven para lo que viene, para la recta final del torneo y desde luego trascender en la Liga de Campeones, donde tenemos dos partidos muy complicados contra el Red Bulls”, detalló Gabriel de Anda.

“Obviamente el objetivo es cerrar la Liga lo mejor posible, matemáticamente hay posibilidades. Y encarar desde luego el compromiso de la Semifinal con lo mejor; entonces, esos dos son los objetivos hoy. No nos podemos inclinar por uno, sino los dos. Hay posibilidades en la liga y con la esperanza de trascender en el torneo de campeones de Concacaf”, añadió.

