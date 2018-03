Dillian Whyte destruye a Lucas Browne y quiere a Wilder

Vaya demostración de poder la que realizó Dillian Whyte, en lo que fue la primera defensa de su cinturón de campeón plata de los pesos completos del CMB.

El peleador británico enfrentó al veterano Lucas Browne en la O2 Arena de Londres a quien apaleó a placer hasta que lo noqueó de forma brutal en el sexto asalto.

Browne quedó en malas condiciones por unos minutos y tuvo que ser trasladado al hospital para atenderlo. Horas después él mismo informó que estaba bien.

.@DillianWhyte knocks @lucasBrowne out cold with a devastating left hook in Round 6 to end the fight. #WhyteBrowne pic.twitter.com/MhAMTkKrS5

— HBOboxing (@HBOboxing) March 24, 2018