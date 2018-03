'Creo que nadie está todavía pensando en el Mundial': Ronaldinho

Cuando apenas se iniciaba el año, se hizo el anuncio oficial del retiro de las canchas de Ronaldo de Assis Moreira, noticia que entristeció a los amantes del futbol mundial y que hizo despertar los mejores recuerdos de su paso por las canchas de todo el planeta. Ahora, cuando el brasileño acompaña el tour de la UEFA Champions League, llevando la Orejona a diferentes partes del mundo, se ha vuelto un referente y voz autorizada para hablar del futbol desde su particular y única visión.

¿Cómo ve esta edición de la Champions League?

-La veo muy bien, es una competición lindísima, a todo el mundo le gusta mirar la Champions League y ahora está en el momento más lindo. Todos los equipos que han sido los mejores de sus grupos están buscando clasificar. Creo que el Barça viene bien fuerte.

¿Cómo ve la lucha mano a mano entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

-Es una lucha saludable, que le hace bien al futbol, porque son dos futbolistas que siempre están ahí para definir quién va a ganar el Balón de Oro, ver quién va a ser el mejor del mundo. Entonces es una pelea que le hace bien al futbol y a todos aquellos que aman este deporte.

¿Qué espera del Mundial de Rusia 2018?

-Hay grandes equipos, con mucha calidad, con grandísimos jugadores, pero veo a Brasil muy bien, en un momento muy bueno y va a llegar muy fuerte también.

¿Éste podrá ser el mundial que tanto espera Lionel Messi?

-Él está en una de las mejores selecciones del mundo, si se mira individualmente todos son grandísimos jugadores. Las cosas en equipo no han salido muy bien, pero si se mira la calidad individual de cada jugador, es una de las mejores del mundo. Pero hay que respetarlos y Messi otra vez será el mejor.

¿Qué opina de la decisión de Neymar de salir del Barcelona para jugar en el París Saint-Germain?

-Lo he visto muy bien, está haciendo historia con su nuevo club, y es un club en el que también he jugado. Me da alegría ver a un brasileño haciendo historia en el París Saint-Germain.

¿Afectará mucho a Brasil la lesión que sufrió Neymar?

-Las lesiones nunca son bienvenidas, pero creo que en este caso vendrá bien porque le va a dar tiempo para hacer una buena preparación para llegar muy bien al Mundial. La vida de un jugador es vivir partido a partido, día a día, y creo que nadie está todavía pensando en el Mundial, están mirando la Champions, el final de las ligas que están por venir; entonces creo que el jugador debe pensar así.

¿Qué ha sido lo más difícil de ser Ronaldinho?

-No he tenido nada difícil, sólo tengo que darle gracias a Dios por darme la oportunidad de realizar todos mis sueños… Tengo a mi hijo lleno de salud, a mi familia llena de salud. Soy un hombre realizado.

Ahora que ya anunció su retiro, ¿seguirá ligado al futbol como técnico o como directivo?

-No, no es para mí (risas). Esto no es para mí. Yo voy a hacer música, voy a hacer mi segunda pasión. Disfrutar con mis amigos, pero no me veo como entrenador, trabajando con el futbol… No me veo.

En clubes y la verdeamarela

•A nivel de clubes, Dinho ganó seis campeonatos en Brasil, cuatro en España, uno en Italia y cuatro en competencias internacionales; sin embargo, su etapa en el Barça y la Champions obtenida en la campaña 2005–2006 fue un hecho único en su vida.

•A nivel de selecciones, Ronaldinho también supo conseguir la gloria; el título en el Mundial Sub–17 de 1997, la Copa América de 1999, el Mundial de Corea y Japón en 2002 y la Copa Confederaciones de 2005 entraron en su palmarés.

