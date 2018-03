Bassa pide al Atlas dejar de ser chico, para ser grande

La sequía es tan larga, que muy pocos aficionados del Atlas pueden presumir de haber visto a su equipo campeón. El 22 de abril, se cumplirán 67 años de la única gloria en Liga del conjunto rojinegro. El director deportivo, Fabricio Bassa, pidió de una vez por todas dar el paso definitivo para dejar de ser un club chico y volverse grande.

“Nosotros tenemos que pensar en de una vez por todas dejar de ser chicos para ser grandes. Tenemos que pensar con tiempo qué vamos a hacer para pelear un campeonato. Ese es el desafío. Es un espectáculo ver trabajar a Gerardo Espinoza en cancha con su equipo. Es una persona joven, pero hay como necesidad en el país de valuar lo de afuera mucho más que lo que tenemos adentro, cuando muchas veces lo que tenemos adentro es lo mejor. El mexicano tiene que creer más en sí mismo. Acá hay muy buenos valores, Atlas lo tiene y estamos al lado, independientemente de cómo le vaya en estos cinco partidos, de uno de los mejores entrenadores que va a tener el futbol mexicano”, dijo el directivo este martes.

Así, dio un espaldarazo total al entrenador interino, Gerardo Espinoza, quien tendrá al Atlas a su cargo durante los últimos cinco partidos del Clausura 2018. “Se está planificando en las diferentes áreas del club, si uno no tiene estructura no puede pensar en ni siquiera traer un entrenador. No se está buscando entrenador, lo que se está haciendo es seguir armando lo que se tenía en las diferentes áreas”, sentenció Fabricio Bassa.

“Un plan de psicología en Primera División no existía y se está desarrollando. Un plan de recursos humano para las familias de los jugadores de Primera División no había y se está desarrollando. También un departamento científico en Primera División no había y se va a desarrollar a partir del próximo torneo. Una planificación que parta de los diferentes perfiles de jugadores que se necesitan no había y se está desarrollando con tiempo”, agregó el dirigente uruguayo.

“Nuestro entrenador es Gerardo Espinoza y lo veo trabajador todos los días desde la mañana hasta la última hora por la tarde. Veo el convencimiento que tienen los jugadores sobre él. Es de los técnicos ganadores, en Sub-20 ha hecho un trabajo fantástico, por algo hoy tenemos siete jugadores en Sub-21 seleccionados. No es poca cosa y te habla de las cosas positivas que tiene Atlas. También 39 jugadores citados a selecciones juveniles en este año. Creo que las bases están, el tema es darle la oportunidad a que esas bases se desarrollen. Sería muy hipócrita estar buscando un entrenador cuando tengo un buen técnico que tendrá cinco partidos, asumirá una responsabilidad que es muy difícil y tendrá que demostrar la capacidad que tiene”, aseveró.

Romano era insostenible

Por otra parte, Fabricio Bassa reveló detalles sobre la salida del técnico argentino Rubén Omar Romano. Después de la derrota frente al Veracruz, el sudamericano fue cesado, cuando pocos lo esperaban, a pesar de los malos resultados. El equipo daba señales de mejoría, pero a final de cuentas, la directiva decidió darle las gracias para buscar un nuevo camino.

“Si de 30 puntos obtienes siete y si pierdes contra los dos equipos que están peleando contigo el tema del porcentaje, si agarró en el último lugar al equipo y no lo sacó de ahí… evidente los resultados resuelven cualquier respuesta que dé. En este caso fue por consenso: los resultados hablan por sí solos. Había algo que es insostenible, podemos hablar de las formas, que si está bien o que si está mal, pero los resultados hablan por sí solos. Sé que hay técnicos que tienen más prensa que otros, pero si de 10 partidos pierdes siete, más dos de la Copa MX… los números son fríos”, concluyó Fabricio Bassa.

Lo más visto de Publimetro: