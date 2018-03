Detienen a maestra de 27 años por abusar sexualmente de alumno de 13 años

Un nuevo caso de abuso sexual sacude a Estados Unidos. La profesora Brittany Ann Zamora, de una escuela primaria de Arizona, fue detenida por tener relaciones sexuales con un menor de edad. Ella tiene 27 años y era maestra en la escuela Las Brisas Academy Elementary, en Goodyear, Arizona.

El estudiante contó a la policía que recibió "coqueteos" por parte de la profesora a través de un grupo de WhatsApp. Ella le envió fotos en lencería y en ropa interior, a lo que él respondió con imágenes del mismo tipo; según los registros del juicio a los que tuvo acceso el periódico local AzCentral.

Aquí el video de su detención

Goodyear teacher Brittany Zamora, 27, being walked into jail after accused of having sexual relationship with 13 yr. old student at Las Brisas Academy #abc15 pic.twitter.com/B4qM3nMniv

— Kim Tobin (@KimABC15) 23 de marzo de 2018