Gerardo Espinoza sueña con quedarse al frente del Atlas

Este martes, Gerardo Espinoza recibió un espaldarazo: la directiva del Atlas lo ratificó como entrenador interino por lo que resta del Clausura 2018. Serán cinco partidos los que tendrá como oportunidad y en ellos, quiere convencer a los dirigentes de que puede quedarse con el puesto en forma definitiva.

“Lo que más quiero es sacar adelante al equipo, que se sumen puntos, generar confianza a la directiva, que la afición vea un cambio en todos los sentidos. Me preocupan estos cinco partidos, el siguiente torneo ya se verá conforme lo que resulte en este torneo. Uno sueña con ser el técnico de planta en la institución, ser el hombre que lleve las riendas del primer equipo. Pero tengo que enfocarme primero en estos cinco partidos, sacar la mayor cantidad de puntos posible y que termine el trabajo con buenos resultados para quedarme el siguiente torneo”, sentenció.

Ahora, una de sus primeras misiones será estabilizar al Atlas tras la salida del técnico Rubén Omar Romano. “El equipo en lo anímico esa derrota con Veracruz dolió mucho, los muchachos salieron cabizbajos después de ir ganando el encuentro. En el grupo se generó incertidumbre. Fuimos a Aguascalientes e hicieron un gran partido (amistoso), esa parte generó mucha felicidad. Rubén es una gran persona y le agradezco lo que pude aprender de él, es un tipo con mucha experiencia y no le pesó, porque es un gran técnico”, estableció Espinoza.

“Definitivamente todo esto provoca un cierto revuelo dentro de los jugadores, pero he sentido que ha sido hasta cierto punto tomado de buena forma por los muchachos. Están trabajando de forma muy intensa, han asumido una gran responsabilidad y una gran consciencia de los que nos estamos jugando. Faltan cinco partidos, todos son importantes y hay que sacar la mayor cantidad de puntos posibles”, señaló el técnico interino del Atlas.

“Lo he asumido como una gran responsabilidad y me parece que es una gran oportunidad de crecer, definitivamente. He vuelto a ver el partido que me tocó dirigir contra Veracruz, lo que me tocó hacer con Tampico de visita (en la Copa MX) y de todo he aprendido. Me ha ayudado a crecer, a ser un mejor entrenador el día de hoy y a sentirme cada vez más capaz de asumir este reto”, concluyó Gerardo Espinoza.

