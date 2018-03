Plantel del Atlas prevé la salida de varios jugadores

Atlas es último de la clasificación general del Clausura 2018. Ocupa el lugar 16 en la porcentual y el riesgo de descender aún existe. Su semestre ha sido simplemente una catástrofe: ya se fueron dos entrenadores y ahora, el plantel prevé que también podrían salir jugadores. La guillotina todavía no termina su trabajo, pero ahora rodarían cabezas de jugadores.

“Si van a tomar ese tipo de decisiones, se van a enterar ustedes. Hasta ahora no, pero yo sé que al final esas decisiones se van a tomar. El equipo aún no se salva del descenso, por eso todavía no se pueden tomar ciertas decisiones. Tendríamos que terminar el torneo y sé que al final, cuando tuvimos un torneo tan malo, habrá muchos cambios y decisiones. Somos profesionales y debemos buscar terminar este torneo de la mejor manera para el Atlas, para nosotros como jugadores y al final esperar qué decisiones toma la directiva y el cuerpo técnico de quién se quede y quién venga”, detalló este miércoles Leiton Jiménez.

“No sé si es lo adecuado o no, en el futbol todo depende de resultados no sólo para técnicos también para nosotros. Al final sé que se tomarán decisiones con nosotros. No es bueno para nadie que salgan varios entrenadores en un semestre, tomaron las decisiones porque no vieron resultados, pero no quiere decir que la culpa sea del entrenador, los jugadores somos los que estamos en el campo. Ellos tomaron esa decisión y después de estos cinco partidos tomarán decisiones con jugadores lo sé… porque cuando hay torneos malos, hay muchos cambios”, agregó el defensa central del Atlas.

A los Zorros no les queda más que buscar un cierre digno de torneo. Pero serán importantes los cinco partidos que restan, pues los futbolistas se jugarán también la continuidad en el Atlas. “Fue un momento difícil, nosotros fuimos a Veracruz con la mentalidad de ganar y sumar tres puntos, lastimosamente no se dio, tampoco fue nuestro mejor partido y sobre todo porque termina saliendo una gran persona, un gran entrenador como el profe Romano. Aún quedan cinco partidos, no vamos a rescatar el torneo con eso, pero queremos terminar de una manera más decorosa”, dijo Leiton Jiménez.

“Realmente no es nada cómoda una situación como esta, es una situación que nadie quiere vivir pero que la estamos viviendo y uno tiene que hacerse cargo de la situación. Lastimosamente han salido de la institución grandes personas, grandes entrenadores, estamos viviendo momentos muy complicados, pero tenemos que ser fuertes, estar unidos para sacar adelante la situación. Esperamos estos partidos hacerlos de la mejor manera, sumar la mayoría de puntos y si se pueden todos sería mucho mejor para terminar de mejor forma”, añadió.

Y la meta parece fuera del alcance, pero Atlas la perseguirá: “Queremos los 15 puntos, sé que parece una locura porque hemos perdido muchos puntos, pero vamos a salir con esa mentalidad en cada juego, empezando por Santos este viernes. Santos es el líder, que ha hecho un buen torneo, pero saldremos a competirles, somos locales, queremos sacar los tres untos en casa y luego pensar en el siguiente que es Xolos”.

