Rams incluirá en su grupo de cheerleaders a dos hombres

El grupo de cheerleader de los Rams de Los Ángeles de la NFL, sorprendieron a todos al dar a conocer a sus integrantes para la campaña 2018-19, entre los que se encuentran ¡dos hombres!

Quinton Peron y Napoleon Jinnies saldrán al campo esta temporada, animando y bailando junto al resto de sus compañeras.

Los dos hombres nativos de California estuvieron entre los 76 finalistas que audicionaron para el equipo de animación de Los Ángeles.

Mira cómo lo hacen:

For the first time ever, male cheerleaders will be on the sidelines at @NFL games. We're talking live with the newest recruits and trailblazers from the @RamsNFL cheerleading squad! pic.twitter.com/t8DKzohFuX

— Good Morning America (@GMA) March 28, 2018