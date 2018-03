Ya hay reembolsos disponibles para los que compraron boletos de Canelo-Golovkin II

De acuerdo a información que proporciona el sitio Reviewjournal.com desde Las Vegas, la T-Mobile Arena ha puesto a disponibilidad el reembolso total del precio del boleto para la segunda edición entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin del 5 de mayo.

Y es que la realización del combate se ha puesto en duda debido a la audiencia que tiene el mexicano con la Comisión Atlética de Nevada el 10 de abril, para que explique las razones por las que dio positivo por clembuterol en días pasados.

De acuerdo al sitio, un oficial del MGM les dio a conocer el tema de los reembolsos.

“En caso de que un fan pidiera un reembolso, podría obtenerlo en el punto de venta original y en su totalidad”, reveló la fuente.

Full refunds are now available for those who purchased #CaneloGGG2 tickets for May 5 @TMobileArena, according to an MGM official. This fight is in serious jeopardy, fight fans #Boxing

