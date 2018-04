Se pospone debut de Yanquis en casa por tremenda nevada

El partido de este lunes de los Yanquis ante los Rays de Tampa Bay, el primero de Nueva York en casa en la temporada regular, fue pospuesto por nieve.

El juego ha sido reprogramado para el martes por la tarde. El encuentro del lunes iniciaría a la 1:05 de la tarde, pero debido ante la caída constante de nieve por la mañana, fue suspendido horas antes del primer lanzamiento.

Los Yanquis tienen marca de 2-2, los Rays de 1-3.

