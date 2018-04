Ante declinación del 'Canelo', Golovkin anuncia que sí peleará el 5 de mayo

Luego de que Saúl “Canelo” Álvarez cancelara su participación para la que sería la segunda edición de la rivalidad ante Gennady Golovkin debido a un escándalo de dopaje, el kazajo confirmó que él sí peleará el 5 de mayo en Las Vegas ante rival por confirmar.

Tras la decisión del mexicano, GGG publicó un mensaje en su cuenta de twitter donde le anunció a sus fans que sí peleará:

“¡Defenderé mis títulos el cinco de mayo en Las Vegas! Muy pronto el nuncio oficial”, escribió el campeón mediano.

I will be defending my titles on Cinco de Mayo in Las Vegas!

Official announcement coming soon! pic.twitter.com/ewsXojzBdv

— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) April 3, 2018