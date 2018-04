Será el Árabe el primer piloto mexicano en competir en EU

El sueño de competir en el automovilismo en Estados Unidos se ha cristalizado para Juan Cantú, mejor conocido como el Árabe.

El piloto regio competirá en el cuarto de milla en los jet dragster, junto con el equipo de trabajo que está integrado, principalmente, por su familia.

“Me gustan los sueños, eso me hace esforzar cada día más, por más difíciles que se vean los retos. Se decía que yo no podía traer un jet dragster, y lo traje; se decía que yo no podía competir en Estados Unidos y Dios nos está permitiendo todo esto”, dijo.

Ésta será la primera ocasión en que un piloto mexicano cruza la línea fronteriza para competir en el país vecino. Además, la experiencia de competir con otro corredor será nueva para el Árabe, por lo que va mentalizado en hacer una buena actuación.

“Son cosas completamente diferentes, ya sea competir con alguien o estar en la pista con una turbina con 5 mil caballos de fuerza.

“(Me siento) bien orgulloso, ser el primer mexicano piloto. Es un reto pero seguros de que estamos haciendo muy bien las cosas, preparándonos a conciencia y que vean que estamos a la altura”, mencionó.

El Arabe Dragster Team estará presentándose el 19 y 20 de abril en Houston, Texas, y después tendrá dos fechas en Denver, Colorado, los días 3 y 4 de junio, además del 19 y 20 del mismo mes.

Juan Cantú regresará para cerrar su participación el 5 y 6 de octubre en Dallas, Texas. Aunque son, hasta el momento, cuatro participaciones, no cierra la posibilidad de acordar con la NHRA (National Hot Road Association) un par de fechas más.

