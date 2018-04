Chivas se lleva mínima ventaja al duelo de vuelta de Concachampions

Una genialidad de Rodolfo combinada con un buen remate de Isaac Brizuela fue suficiente para que el Guadalajara sacara una ventaja de 1-0 sobre Nueva York en el duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, la noche de este miércoles.

El inicio de partido fue complicado para el cuadro local, pues los estadounidenses lo marcaban desde su propio campo, obligando a comprometer la pelota. Las aproximaciones eran escasas. Al minuto dos, una bola profunda le quedó a José de Jesús Godínez. El rebote fue alto, decidió cabecear en lugar de dejarla bajar para rematar cede zurda y se fue por un lado.

Los Red Bulls controlaron bien la generación del Guadalajara. Además de presionar alto, también fueron al frente. Un servicio desde el costado derecho fue mal medido por Rodolfo Cota, apenas manoteó y Danny Roger cabeceó por un costado, al 11’. El Rebaño Sagrado producía y sólo hasta el 23’, Alan Pulido sacó un zapatazo que el portero Luis Robles desvió con un lance vistoso.

Chivas no vivía un buen momento cuando apareció la magia de su cerebro. Rodolfo Pizarro robó la pelota en medio campo y pisó el acelerador. Arrancó la carrera acompañado por Isaac Brizuela. Dos contra uno, tomaron mal parada a la defensa. El toque profundo fue exacto y el “Conejito” definió con un zurdazo raso ante la salida de Robles. Así, el marcador se abrió al 25’.

Para la segunda parte, el trámite fue muy similar: difícil para el Rebaño Sagrado. Pero el camino parecía aclararse al 73’, cuando Aurelien Colin vio la tarjeta roja. El cuadro estadounidense se quedó con uno menos, pero puso a temblar a Chivas al 78’. Jair Pereira perdió la pelota y Bradley Wright-Phillips quedó solo ante Cota, que salió a toda velocidad para tapar el remate con el cuerpo. Se salvó el Guadalajara.

El marcador ya no no se movió y Chivas se lleva al duelo de vuelta, que se disputa el próximo en Nueva York, una ventaja mínima.

.@RocketLeague Replay: 26' Brizuela gives @Chivas the lead after a clinical counter attack by the Mexican side #SCCL2018 pic.twitter.com/flFtud9Fve

— Concacaf (@Concacaf) April 5, 2018