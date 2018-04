Hasta el último momento vamos a luchar: Chivas femenil

El triunfo del lunes pasado, por 5-2 en casa de Tigres, dio nueva vida a Chivas. El campeón defensor de la Liga MX Femenil llegará con vida a la última jornada gracias a esos tres puntos. Para calificar a semifinales, deberá vencer a León y esperar que las felinas pierdan el Clásico frente al Monterrey. Las rojiblancas prometen luchar hasta el final.

“Hicimos exactamente lo que teníamos que hacer: ganar y qué mejor que en su casa, con un marcador tan abultado. Es indescriptible el sentimiento, pero sí recuerdo que Tania al salir del vestidor al campo nos dijo a las de adelante: ‘quiero que jueguen para el equipo’. Eso fue lo que nos dio para aportar al equipo y tener estos tantos a favor tanto de Rubí como para mí (doblete de cada una). Fue jugar para el equipo y por el equipo”, explicó Brenda Viramontes.

“Después de este partido vamos a tener posibilidades porque vamos como un equipo humilde, que sabe que es el campeón y que quiere volver a serlo. Entonces, vamos a darlo todo y esperamos que se nos dé el calificar. Hasta el último momento vamos a luchar, mientras haya algo de esperanza”, sentenció la delantera de Chivas.

Por su parte, la también atacante Rubí Soto, autora de dos goles frente a Tigres, aún disfruta esa buena actuación. Y ahora, espera que la inercia positiva le alcance al equipo para conseguir el triunfo que necesita ante León. El próximo sábado, el Rebaño Sagrado tendrá la obligación de ganar y después esperar el resultado del Clásico regiomontano.

“Me siento muy feliz, contenta porque el trabajo en equipo se está notando. En ese partido demostramos lo que no habíamos hecho en todo el torneo. Somos un equipo muy unido y es así como se dan los buenos resultados. Creo que estoy apareciendo en los momentos exactos que me necesita el equipo. Este es el mejor partido que he hecho y debo seguir trabajando para el duelo contra León. Tenemos que ser muy contundentes, como lo fuimos contra Tigres y aprovechar todos los errores que pueda tener León”, aseguró Soto.

