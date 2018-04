Conor McGregor causa disturbios en presentación de UFC 223

Una escena insólita, protagonizada por el todavía campeón de peso ligero de UFC Conor McGregor, se suscitó en las instalaciones del Barclays Center en Brooklyn, donde se ve al peleador irlandés enloquecido y arrojando todo tipo de objetos a una camioneta que llevaba consigo a peleadores que participarán en la función de UFC 223 de este sábado, incluyendo a los estelares Khabib Nurmagomedov y Max Holloway.

De acuerdo a información de la prensa estadounidense que presenció los hechos, McGregor, acompañado de otras personas, apareció en el lugar poco después de que finalizara el día de medios de la cartelera y comenzaron a lanzar objetos al mencionado vehículo.

Wild video from Felice Herrig's Instagram of Conor McGregor and company wrecking things behind the scenes. pic.twitter.com/tFqZ16JBqy

— Michael Hutchinson (@TheMikeyHutch) April 5, 2018