Involucran a amigo de 'Canelo' Álvarez con red de prostitución

Donde vas @altafullamusica 🤨🤨 ready with your hat MIGUELLEONE LA MARCA recuerda buscar la tuya todos los modelos son limited edition disponibles a través de la pag oficial www.miguelleone.com y en MIAMI 🇺🇸 búscalas en @stylehuntersmiami te aseguro no te arrepientes de ir. MEXICO 🇲🇽Guadalajara paseo andares @capshackmx y @highlifestoremexico siempre territorio mexicano. En Canadá 🇨🇦 con nuestra vendedora exclusiva @arrisor y también por el Instagram oficial @miguelleone.store MIGUELLEONE LA MARCA by @la17inc

A post shared by PHOTOGRAPHER & DESIGNER (@miguelleone) on Apr 3, 2018 at 11:16am PDT