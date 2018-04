Ya existe un dildo inspirado en el monstruo de 'La forma del agua'

La película "La forma del agua" de Guillermo del Toro causó polémica por el romance entre una mujer muda llamada Elise y un monstruo marino.

Revelan infidelidad del novio de Khloé Kardashian ¡ella sólo tenía tres meses de embarazo!

Y como todos los enamorados, esta pareja tuvo sus momentos íntimos, lo que despertó la imaginación de algunos.

Winner of 4 Academy Awards including Best Picture & Best Director – #TheShapeofWater is now on Digital. Watch today! https://t.co/hRLLcX4ywv pic.twitter.com/CJmCoWpopx

La tienda de objetos sexuales XenoCat Artifacts creó un dildo del monstruo con el fin de cumplir las fantasía de todos y todas las que sienten una atracción hacia esta criatura.

This is it guys! Closing in on our drop date for the Shape of Water inspired toys! 10-15 toys will be available January 15th! Reel in your Lover today! Color name is called “Jewel of the Amazon” #tsow #nsfw #TheShapeofWater #dildo #inspired pic.twitter.com/CyxJFUfXjB

— XenoCat Artifacts (@XenocatArtifact) January 9, 2018