Aficionados de la Juventus descubrieron que la mujer del árbitro Oliver ama Madrid

Los aficionados de la Juventus no perdonan que el árbitro Michael Oliver les maraca un penal en contra en los minutos finales del juego ante Real Madrid, y han comenzado a “stalkearlo”.

Un sector de seguidores de la Vecchie Signora descubrió que el silbante tiene una relación con la también árbitro Lucy Oliver que es gran seguidora del conjunto español, lo que lo pudo haber motivado a “echarle una manita”.

A través de su cuenta de Twitter, se encontraron fotografías de lugares que encantaron a Lucy, lo que para los seguidores del cuadro italiano, es motivo suficiente para dudar del profesionalismo de Michael Oliver.

Dichas fotos están acompañadas de mensajes como "No es un mal estadio, supongo" y "Me gusta Madrid", pese a que no dice mucho ha dejado un mal sabor de boca en el futbol italiano después del penalti que le dio al cuadro merengue el pase a Semifinales de la Champions.

