Atlas busca por fin amarrar la salvación, en el Jalisco ante Querétaro

Atlas está muy cerca de la salvación y buscará amarrarla este mismo fin de semana. La noche de este viernes (21:00 horas), recibirá la visita del Veracruz y una victoria en el Estadio Jalisco virtualmente aseguraría la permanencia de los Zorros. Aunque ya no tiene posibilidades de calificar, este duelo de la fecha 15 es de suma importancia para el conjunto tapatío.

Con sólo 11 puntos, Atlas es penúltimo de la clasificación, sólo por arriba de Lobos BUAP (9) y se medirá a Gallos Blancos, que ocupa el lugar 13 con 16 unidades y todavía tiene alguna esperanza de meterse a Liguilla. Pero para los Zorros, la principal lucha se encuentra en la tabla porcentual.

A sólo tres fechas de terminar la fase regular del Clausura 2018, Lobos BUAP es último en el cociente, pero puede subir rápidamente si consigue un triunfo. Por eso, la batalla de Atlas es primero con Veracruz. Los Zorros acumulan 112 puntos en 99 encuentros, mientras que los Tiburones Rojos suman 106 unidades.

De esta forma, una victoria de los rojinegros prácticamente aseguraría la permanencia, pues aunque perdiera sus dos encuentros restantes y Veracruz ganara todos, sólo podría igualarlo en puntos, pero la diferencia de goles está a favor del Atlas (-7 por -22).

“Debe haber seguridad que podemos ganar ese partido (Querétaro), más no caer en exceso de relajación diciendo que está ganado. Tenemos que entrar al terreno de juego sabiendo que enfrentamos un gran rival y entregarnos al 100 por ciento para ganar”, explicó Gerardo Espinoza, técnico interino.

“Encontré jugadores que necesitaban confianza y motivación. Sentían que en este tiempo ya no había nada que ganar o perder y en eso me he enfocado: en que hay mucho que ganar para todos ellos. Hay jóvenes que tienen una carrera larga entonces es importante que sumen minutos, que la gente venga a entrenar con gusto y disfruten las cosas”, concluyó el entrenador del Atlas.

Lo más visto de Publimetro: