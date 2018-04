Jaime Munguía no quita el dedo del renglón y quiere pelear con GGG

Con la esperanza de enfrentar al kazajo Gennady Golovkin el próximo 5 de mayo, el boxeador mexicano Jaime Munguía aseguró que está listo para dar una gran pelea y de cumplir los requisitos para enfrentarlo.

Tras la cancelación de la contienda entre Golovkin y Saúl “Canelo” Álvarez salieron diversos nombres como posibles rivales del kazajo, uno el de Munguía, incrédulo al inicio, aunque la noticia lo motivo a trabajar más duro.

“No lo podía creer, pensé que estaban jugando, es una gran motivación que me tomaron en cuenta, que soy el segundo mexicano además de ´Canelo’ en ese peso y con ese récord, me motivó más a seguir entrenando duro y echarle más ganas”, dijo en reunión con medios en la Ciudad de México.

La Comisión Atlética de Nevada no le permitió ser el rival de Golovkin, y ahora que la pelea de “GGG” se realizará en California, espera la determinación de la comisión de ese estado para saber si lo enfrenta o no.

“Cambiaron la sede a California, metieron la solicitud, ojalá la comisión me aprueba para pelear con él el 5 de mayo”, dijo, para luego confirmar que sea con Golovkin u otro rival verá acción en dicha velada.

Aunque también se ha manejado el nombre de Vanes Martirosyan para enfrentar al kazajo, Munguía dejó en claro que por la inactividad del nacido en Armenia no estaría listo, además de que Golovkin quiere a un mexicano.

El prospecto mexicano @jaimemunguia15 se encuentra con medios nacionales en la CDMX y mandó un mensaje a @GGGBoxing y su equipo.

"Conmigo van a tener una gran pelea, daremos un gran espectáculo, soy mexicano, es garantía de guerra en el ring y voy ganar". #Zanfer25Años pic.twitter.com/5s8RUcRqMF — Zanfer Box (@ZanferBox) April 13, 2018

“Desde mayo de 2016 que no pelea, ha estado inactivo. Yo el año pasado tuve seis peleas, gané cinco por nocaut, este año llevo dos, no he dejado de entrenar, he estado muy activo, pienso que sería una gran pelea. Golovkin dice que quiere un mexicano, aquí lo tiene”.

De 21 años y casi cinco como profesional, Munguía reiteró que está listo para demostrar su calidad en el ring, como lo ha hecho en sus 28 peleas, de las cuales ha terminado antes del límite en 24.

El tijuanense, quien ganó medalla de oro en el Nacional de 2012 y bronce en 2013, ya se visualizó en una pelea con “GGG” y con el brazo en alto, seguro de que su juventud podría marcar diferencia.

En espera de la decisión final, que debería llegar a más tardar el próximo miércoles, Jaime Munguía sabe cómo vencer al kazajo, “estoy listo para cuando me digan, no hemos dejado de entrenar, nos avisaron hace tres semanas y me he estado preparado, ya sea que voy con él o no”.

