WhatsApp cambiará para siempre: menores de 16 años ya no podrían usarlo

La popular aplicación de mensajería WhatsApp podría cambiar drásticamente la edad mínima para usarla, elevándola de los 13 años actuales a los 16 años.

La información la da a conocer el blog especializado WABetaInfo, que suele acertar con sus filtraciones de las próximas características y cambios en la app.

Hasta ahora, la red social fijaba en 13 años la edad mínima para usarlo. De acuerdo a sus términos y condiciones: "Debes tener por lo menos 13 años de edad para poder usar nuestros Servicios (o la edad mínima requerida en tu país para tener autorización para usar nuestros Servicios sin aprobación de tus padres). Además de tener la edad mínima requerida para usar nuestros Servicios en virtud de la ley aplicable, si no tienes la edad suficiente para poder aceptar nuestros Términos en tu país, tu padre, madre o tutor deben aceptar nuestros Términos en tu nombre".

La nueva normativa podría concretarse antes del 25 de mayo, con todas sus consecuencias.

NEWS:

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 12, 2018