Miguel Herrera reconoce que Oribe Peralta ha quedado a deber con América

El entrenador del América, Miguel Herrera, reconoció que el delantero Oribe Peralta ha quedado a deber con el club de Coapa debido a que está pensando en si va o no al Mundial de Rusia 2018.

“Hay una exagerada presión hacia Oribe. La presión que tiene por ir o no va a selección y es una distracción. Se le ha dicho que deje de pensar en selección y se concentre, ya que ha quedado a deber en el tema de gol”, declaró.

Herrera señaló que Oribe ha dejado de ser el referente al ataque, pero ““está metidísimo con el equipo. Genera lo que siempre genera: actitud, determinación y es un ejemplo de pundonor para el conjunto, obvio que él y nosotros queremos al Oribe goleador que siempre ha estado en la parte de arriba”.

Luego enfatizó que “Oribe tiene que ir al Mundial. No hay vuelta de hoja. Es un tipo con la personalidad y todo lo que se tiene que poner para estar en un equipo, en una selección”.

En más bondades del atacante, agregó que “cuando no juega no es un tipo problemático, siempre apoya al club, a la Selección, a sus compañeros, y cuando entra a la cancha se mata. Para mí es un tipo que debe ser indispensable en los 23 (definitivos al Mundial), pero no lo decido yo, lo decide otra persona”.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Peleador de UFC genera polémica por promocionar pelea al lado de actrices porno

Cristian Castro y Aleks Syntek se pusieron la del Necaxa

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV