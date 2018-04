Dávalos es crítico con sus Leones a pesar de estar en la final

Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara están en la final del Torneo Clausura 2018 de la Liga de Ascenso. Pero para llegar ahí, el equipo ha sufrido demasiado en el 1-1 frente a los Alebrijes de Oaxaca (3-3 global), este domingo en el Estadio Jalisco. Por eso, el técnico universitario, Jorge “Vikingo” Dávalos, fue muy crítico con su plantel.

“Fue un encuentro en el cual sufrimos de más porque no concretamos las que generamos. Mínimo tuvimos dos oportunidades que nos hubieran dado tranquilidad para no cerrar así y cometimos un error en la jugada del gol. No fue uno de nuestros mejores partidos, estuvo mejor el de la ida”, explicó el estratega, después de conseguir el pase a la final.

“No jugamos el partido que hubiéramos querido, me parece que jugamos mejor en cancha de ellos. Son partidos así, bastante peleados, afortunadamente logramos el objetivo que era llegar a la Final. Ha sido bastante complicado, ahí vamos y el proyecto sigue avanzando”, añadió el entrenador de los Leones Negros.

Ahora, el equipo está muy cerca del objetivo. Primero, buscará coronarse en el Clausura 2018. Después, tendría que enfrentar nuevamente a los Alebrijes de Oaxaca, campeón del Apertura 2017, para buscar el regreso al máximo circuito del futbol mexicano.

“Nosotros sabemos que el objetivo es alto e importante, como todos los que se propone la institución. Nos falta jugar esta gran final con Cafetaleros. Espero seguir teniendo las palabras adecuadas para convencer y guiar a este grupo que poco a poco se ha convencido que pueden ser ganadores y que pueden aspirar a grandes cosas sin que nadie les regale nada. Hemos ido consiguiendo objetivos, nos falta un paso importante que es Cafetaleros, pero en la institución los objetivos siempre han sido altos: pensamos en ser campeones y ascender”, sentenció Jorge Dávalos.

Lo más visto de Publimetro: