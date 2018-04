Carlos Vela realiza el primer lanzamiento en juego entre Dodgers y Marlines

El Dodger Stadium tuvo un invitado especial para el lanzamiento de la primera bola previo al duelo entre Dodgers y Marlines de Miami… el atacante mexicano Carlos Vela.

El “Bombardero” asistió al inmueble para presenciar el juego y tuvo el honor de hacer el primer lanzamiento.

Previo a eso, recibió algunos consejos de como lanzar del propietario y ex astro de la NBA Earvin “Magic” Johnson y del mánager Dave Roberts.

First pitch advice?@11carlosV went straight to @MagicJohnson.

Catch Carlos Vela throwing out the first pitch at the @Dodgers game tonight! pic.twitter.com/1IOrEntBAd

— LAFC (@LAFC) April 24, 2018