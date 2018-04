Carlos Cuadras se somete a rehabilitación por problemas de drogas y alcohol

Avergonzado por la situación y el “infierno” que vive, el boxeador mexicano Carlos Cuadras aseguró que saldrá vencedor y con la mano en alto de la complicada contienda personal que tiene.

Cuadras, excampeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fue suspendido temporalmente por el organismo pues el pugilista se encuentra en un programa de rehabilitación, al que ingresó en forma voluntaria, por abuso de drogas y alcohol.

Luego de una plática entre Sulaimán Saldívar y Cuadras, el organismo verde y oro publicó declaraciones del pugilista, quien reconoció su error pero aseguró que saldrá adelante.

“Necesito encontrar la fuerza, con la ayuda de Dios, para encontrar una cura para esta horrible pesadilla. He estado viviendo en el infierno, pero soy un campeón y saldré victorioso”, dijo Cuadras.

Se mostró convencido de que saldrá adelante, pues “tengo una esposa y un hijo que siempre me apoyan, también debo de representar a mi país en la mejor forma posible”.

Destacó que nunca falló en una prueba antidopaje y que siempre respetó al deporte, aunque reconoció que el consumo de esas sustancias afectó su carrera, pero hoy está agradecido por el apoyo que le brindan.

“Estoy muy agradecido con aquellos que me han apoyado durante estos tiempos difíciles. Me siento avergonzado y me disculpo con el público y el deporte, pero les ruego a todos ustedes que me den una última oportunidad”.

El titular de Promociones del Pueblo, Oswaldo Küchle, también mostró total apoyo al pugilista y más en estos momentos complicados de su vida.

“En estos momentos de adversidad nuestro compromiso con él es aún mayor, porque por encima de todos los títulos del mundo está la integridad y salud de la persona, valores en los que tanto la empresa como el CMB coincidimos al 100 por ciento”.

