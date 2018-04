Espinoza aún no sabe si se quedará al frente del Atlas

Los números lo respaldan, pero hasta ahora, el futuro de Gerardo Espinoza al frente del Atlas es una incógnita. Ha conseguido 10 de los últimos 12 puntos disputados y el equipo ha cerrado con dignidad el torneo. Aunque todavía nadie de la directiva se acerca para platicar sobre su futuro. Prefiere concentrarse en el último partido del torneo, ante Pachuca.

“Todavía no se presenta el presidente a platicar conmigo porque a pedido expreso le dije que me permitiera trabajar. Le pedí que me permitiera estar enfocado en esto, terminando el torneo espero sentarme con ellos y ver las decisiones, ver lo que han tomado en cuenta”, reveló este miércoles el entrenador interino.

Hay versiones que aseguran su continuidad, pero hasta ahora no está confirmado. “Ustedes pueden estar más enterados de la situación, yo me mantengo todavía en mi línea de trabajo. Si esa es la decisión que se toma para el siguiente torneo, yo encantado, estoy trabajando y pongo todo mi esfuerzo para que así sea”, añadió sin ocultar la ilusión que tiene de quedarse con Atlas.

“Estamos trabajando bien, hay buenos números, hay buenas cuentas y estamos contentos por eso. Sin embargo, no dejamos de trabajar, continuamos en el día a día, cuidando muchos detalles para que el sábado podamos sumar de a tres en Pachuca. Tenemos que aspirar a cosas importantes, definitivamente. Lo hecho hasta ahora no me da para pensar en eso, me da simplemente energía, motivación el hecho de que si ya lo logramos esto en esta corta etapa, más adelante se puede continuar en este camino”, sentenció Gerardo Espinoza.

Finalmente, destacó sus números, pues lo que ha logrado en cuatro partidos al frente del Atlas no es sencillo. “Sacar esa cantidad de puntos, siendo realistas, es complicado. Es algo muy difícil, hay planteles también muy buenos y no logran sacar tantos puntos. Me parece que se logran conjuntar demasiadas cosas ahí, en el sentimiento, la amargura que tenían los muchachos por todo lo que venían arrastrando. Simplemente hubo un cambio en las formas de trabajo, se conjuntaron muchas cosas para lograr esto y el compromiso que tiene cada uno. Ellos pelean cada uno de los balones a muerte y eso es fundamental”, concluyó.

