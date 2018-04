VIDEO: Portero de Santos confronta a aficionados que lo agredieron

Jonathan Orozco decidió confrontar a los aficionados que lo agredieron verbalmente durante el entrenamiento del pasado jueves de Santos Laguna en el TSM previo a enfrentar a las Águilas del América en el Estadio Azteca correspondiente a la Jornada 17 del torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

"No se pasen de pendejos", fue la respuesta del guardameta mexicano tras llamarle "Puto", hecho que lo enfureció y decidió quitarse los guantes y caminar hacia ellos para encararlos; sin embargo, el problema no pasó a mayores gracias a que los elementos de seguridad sacaron a los agresores.

Ante lo sucedido Orozco fue interrogado por los medios de comunicación durante la mañana de este viernes a lo que respondió: "No voy a tolerar que me digan puto en mi casa, se me hace una falta de respeto, se me hace una ofensa, es algo que no tolero", señaló el portero lagunero.

El video de lo ocurrido:

El video de lo ocurrido ayer con Jonathan Orozco… Arturo Sánchez, estudiante de 2° semestre de Comunicación en la Universidad Autónoma de Coahuila, le gritó "puto" al portero de Santos, mientras éste terminaba de entrenar. Por eso las declaraciones de hoy. pic.twitter.com/n7g38ZhbGQ — Jorge Víctor 📰 (@jorgevictor23) April 27, 2018

