Andrés Guardado pone el pase del gol del triunfo de Betis sobre Málaga

El mediocampista mexicano Andrés Guardado brilló en la importante victoria por 2-1 del Real Betis sobre el ya descendido club Málaga, en el cierre de la jornada 35 de La Liga Española de futbol.

Los goleadores del equipo verdiblanco fueron el danés Riza Durmisi a los 24 del primer tiempo y el novato Fabián Ruiz con asistencia de Guardado a los 73 minutos, el marroquí Youssaf En-Nesyri a los 20 minutos había puesto en ventaja al Málaga.

Con esta importante victoria, el Real Betis se afianza en la quinta posición con 59 puntos por lo que se acerca cada vez más a la clasificación a la Europa League de la siguiente temporada; por su parte, el CF Málaga descendió para ocupar el sótano de la clasificación con 20 unidades.

La actuación del canterano del Atlas volvió a ser sobresaliente, pues Guardado fue el detonante para romper la paridad en el partido, al marcar diferencias en los 25 minutos de partido que disputó con la asistencia del segundo gol del Betis.

La anotación inaugural fue la del Málaga gracias a la buena definición con un potente disparo, ante la salida del arquero por parte del marroquí En-Nesyri para poner en ventaja de 1-0 a la visita.

Con el orgullo herido, el Betis fue al abordaje y encontró el tanto del empate 1-1 por medio del lateral Riza Durmisi, quien fue de lo más punzante del equipo bético en la primera mitad.

A los 68 minutos de la segunda mitad, ingresó al terreno de juego el mediocampista mexicano Andrés Guardado por el capitán del equipo Joaquín Sánchez.

La entrada de Guardado derivó en el 2-1 de la victoria verdiblanca, luego de que el “zorro plateado” sirvió el esférico para el canterano bético Fabián Ruiz, quien no lo pensó y con un potente disparo desde fuera del área, desató la algarabía en el Estadio Benito Villamarin.

El árbitro del encuentro fue el colegiado ibérico Carlos del Cerro, quien completó una buena actuación, donde solo amonestó al capitán del Betis, Joaquín, mientras que por el Málaga vieron amarilla Ignasi Miquel, Luis Hernández y Adrián González.

Watch the Game Highlights from Real Betis vs. Málaga, 04/30/2018 pic.twitter.com/4enx13leC7

— Ofer Meisels (@OferMeisels) April 30, 2018