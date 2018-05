Canek envía sentido mensaje a la familia Reyes por fallecimiento de Universo 2000

Como “balde de agua fría” le cayó la noticia de la muerte de Universo 2000 a Canek, uno de sus más férreos rivales y quien lo despojó de su preciada máscara en uno de los aniversarios del Consejo Mundial de Lucha Libre.

“(La noticia) me cayó como una cubeta de agua fría en ayunas. La muerte de Universo 2000 es una desgracia para el deporte”, fue la primera reacción del Príncipe Maya.

Canek y Universo 2000 protagonizaron una de las luchas más emocionantes en la historia del pancracio nacional, cuando en el aniversario 71 del CMLL, apostaron sus cotizadas máscaras en un cuadrangular con Rayo de Jalisco Jr. y Dr. Wagner Jr.

Al final, los dos fueron eliminados y obligados a luchar entre sí para determinar al ganador que finalmente fue Canek.

“Tuve la fortuna de trabajar con él (Universo 2000) y ser uno de los afortunados en quitarle la máscara, era una muy cotizada, el Rayo de Jalisco ya sentía esa máscara en su vitrina y se dio cuenta que no fue así. Tuve la fortuna de entrar en ese cuadrangular y ganarle”, recordó el veterano luchador.

Pero de esa lucha Canek no se fue limpio, y es que su triunfo se dio gracias a una descalificación a Universo por haberle aplicado su famoso “Martillo Negro”, que dejó secuelas en el Príncipe Maya.

“Siempre me acuerdo de ese castigo y lo seguiré recordando para lo que me quede de vida porque fue una lesión que me aplastó las cervicales y vértebras. Me querían hacer un injerto como el que le hicieron al Perro Aguayo, nada más que yo no quise y a base de gimnasio busqué la rehabilitación. Pero todo lo que quieres cuesta y eso me costó a mí, así como el cargar a André el Gigante me costaron cuatro operaciones, eso me costó a mi luchar contra él y ganarle la máscara”, declaró.

Finalmente, Canek dejó por un momento de lado la rivalidad con los Hermanos Dinamita y les envió un sentido mensaje tras la pérdida de Andrés.

“Le mando un abrazo a la familia, a Carmelo, a Chucho, a sus hijos, sobrinos y a toda su familia y que a él (Universo 2000) Dios lo tenga en su santa gloria, siempre lo recordaremos con el corazón. La rivalidad debe de darse, se ha dado y seguirá siendo, pero antes que nada debemos pensar que somos seres humanos y estamos expuestos a lo que le acaba de pasar. Andrés, muchas gracias por todos los momentos y gracias a Diosito que me dio la oportunidad de luchar con él y que descanse en paz”, concluyó el legendario luchador.

