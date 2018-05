Kristian Álvarez pide no quitarle emoción al futbol mexicano

La polémica se desató desde el silbatazo final del domingo pasado. Cuando Cafetaleros de Tapachula se coronó en el Torneo Clausura 2018, quedó claro que no habría ascenso. La serie que teóricamente debería ser por conseguir un lugar en el máximo circuito la disputará con Alebrijes de Oaxaca y ninguno de los dos equipos cuenta con certificación de la Federación Mexicana de Futbol. El jugador de Leones Negros, Kristian Álvarez, criticó el hecho de que no habrá ascenso y también el haber eliminado el descenso, pues considera se le quita emoción al balompié nacional.

“Cada equipo con su presupuesto hace su lucha, contrata los mejores jugadores que pueden, aspiran a contagiar a las ciudades. Hay ciudades que a lo mejor dices esta no es futbolera, pero cada vez te pones a ver y el futbol va creciendo en lugares donde no se pensaba. Hay varios proyectos que deben consolidarse, pero hay gente detrás de ellos que cree. Si hay gente que cree en los jugadores, está haciendo un bien, no un mal para nadie”, estableció el defensa central.

“Es para ver crecer a los jóvenes y lo mejor sería dar pasos positivos, como ahora que se va bajar la cantidad mínima de aforo para los estadios. Debemos dar pasos para que el futbol crezca y sea más emocionante, porque si quitas el descenso o el ascenso, le restas emoción. Así, uno no lo vive, tienes que sentir esa espinita de querer ser campeón y cuando estás abajo, buscar salvarte. Esa adrenalina la vive uno como jugador y todos los involucrados”, añadió el jugador de los Leones Negros.

Incluso, considera una falta de respeto el que se quite en la mesa el derecho que los equipos se ganan en la cancha. Como ahora, que ni Tapachula ni Oaxaca podrán ascender, a pesar de ser los mejores equipos de la categoría que supuestamente tiene como finalidad precisamente eso: subir a la Primera División.

“Sí, porque cada equipo hace su esfuerzo por ascender, ya después las reglas no las pone uno. A fin de cuentas se trata de ver crecer el futbol mexicano, muchas veces nos quejamos precisamente de que no crecemos. Tiene que verse el apoyo a los jóvenes y a los más grandes que vienen al ascenso para aportar mucho. A fin de cuentas esto es pasajero, hoy tenemos la oportunidad de jugar futbol. Debemos estar unidos y hacernos fuertes, no por el bien mío o de otro jugador, sino de todo el futbol mexicano pues queremos que crezca”, concluyó Kristian Álvarez.

