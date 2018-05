Liga MX y Ascenso MX confirman que ni Alebrijes, ni Tapachula estarán en Primera

Ante las voces que piden que el juego entre Alebrijes de Oaxaca, campeón del Ascenso en el Apertura 2017, contra Cafetaleros de Tapachula, monarcas en el Clausura 2018, no se lleve a cabo ya que ninguno de los dos puede acceder a primera división (no cumplen los requisitos), o que se cambien las reglas para que uno de ellos pueda hacerlo, la Liga MX y Ascenso MX le recordó a todos las reglas ya escritas y no se van a cambiar.

“Derivado de las versiones que se han pronunciado en los últimos días, la LIGA MX / ASCENSO MX informa que con respecto a las reglas de competencia, así como del sistema de ascenso y descenso de la Temporada 2017 – 2018, estos lineamientos fueron aprobados por la Asamblea de Clubes de la LIGA MX en fecha 22 de mayo de 2017, lo cual fue informado y ratificado por la propia Asamblea de Clubes de ASCENSO MX”.

“El Reglamento correspondiente está publicado en las páginas oficiales de la FMF, LIGA MX y ASCENSO MX desde el 30 de mayo de 2017, fecha en que el Comité Ejecutivo de la Asociación aprobó dicho ordenamiento”.

“Nada del Sistema de Competencia, ni de las condiciones para el ascenso y descenso han sido modificados en absoluto, siendo el Reglamento vigente el único que establece las normas que habrán de aplicarse en la presente Temporada”, informó la liga

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV