Ravel Morrison no entraría en planes del Atlas

Con el equipo ya eliminado del Clausura 2018, mientras otros equipos disputan la Liguilla, los dirigentes del Atlas tienen la obligación de trabajar con miras al futuro inmediato. Una de las principales misiones, en conjunto con el cuerpo técnico, será delinear adecuadamente el plantel para el próximo torneo.

Aunque no se ha dado a conocer una lista de transferibles de forma oficial, ya comienzan a trascender algunos nombres de jugadores que no entrarían en planes para la próxima campaña. Uno de ellos es el británico Ravel Morrison, quien no ha llenado las expectativas de la directiva, ni del actual cuerpo técnico, que se perfila para quedarse el próximo torneo.

Fuentes allegadas al vestidor, aseguran que la principal preocupación del entrenador Gerardo Espinoza tiene que ver con la mentalidad de Morrison. A lo largo de su carrera, ha sido señalado de forma constante por problemas fuera del campo. Su calidad en la cancha es indiscutible e incluso Alex Ferguson lo nombró uno de los mejores prospectos del Manchester United, club del que surgió.

Sin embargo, no ha podido consolidarse en ninguno de los equipos por los que ha pasado. Recientemente, ha decidido renunciar a la Selección de Inglaterra, con la que jugó en categorías interiores y volverse elegible para el representativo de Jamaica, algo que sorprendió. Se sabe que el jugador ha pedido continuar en el Atlas, pero es probable que no sea escuchado al final.

Otros dos elementos que saldrían del Atlas son los porteros Cristopher Toselli y Óscar Ustari. Con la partida del chileno y el argentino, se abrirían espacios para reforzar al equipo. Viene un periodo largo antes de comenzar la pretemporada y la directiva tendrá arduo trabajo, junto al cuerpo técnico que encabeza Gerardo Espinoza. Se espera que en los próximos días se anuncie oficialmente la lista de transferibles.

