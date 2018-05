'Rolfi' Montenegro aseguró que no asistió al Mundial de 2010 por haber jugado en el América

En entrevista para ESPN, el ex jugador argentino Daniel Montenegro, dijo que haber jugado para el América en 2009 lo relegó de la selección de su país que fue al Mundial de Sudáfrica 2010.

El “Rolfi”, quien hace unos días anunció su retiro de las canchas tras 21 años de carrera, recordó su paso por la escuadra azulcrema y consideró que abandonar el balompié argentino para jugar en el futbol mexicano le pudo haber cerrado las puertas de la Albiceleste tras no ser llamado para participar en la justa veraniega.

"Más que oportunidades, te lo tienes que ganar. En el momento más cerca fue cuando estuve en Independiente con Diego en el 2009, pero de ahí tuve la posibilidad de irme al America y ahí se me cerró un poco", dijo.

"No había manera que se escapara en ese momento porque había ido a todas las convocatorias porque estaba en consideración de él (Maradona) pero pasó lo que tenía que pasar, me tuve que ir y ahí perdí un poco de oportunidades pero las que tuve, las aproveché. También tuve muchos torneos juveniles que marcó mucho para mi futuro pero la cuenta pendiente es no haber jugado un Mundial".

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Golfista Sergio García insultó a niño que trató de apoyarlo durante torneo

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV