Atlas y Chivas definirán el título de la categoría Sub-15

La rivalidad que divide a la ciudad de Guadalajara es fuerte desde las categorías inferiores. Por eso, se espera un Clásico Tapatío intenso la mañana de este viernes, cuando Atlas y Chivas se encuentren en la cancha del Estadio Jalisco. Ahí, los jóvenes canteranos de estas dos instituciones buscarán el título Sub-15 del futbol mexicano.

El camino para ambas escuadras ha sido similar: Chivas viene de eliminar en semifinales al América, en penales por 5-4, mientras que el Atlas dejó fuera al Pachuca también en definición desde el manchón, por idéntico 5-4. Ya no hay mañana para estos equipos, pues además del orgullo que siempre está presente en los Clásicos, estará en disputa un trofeo.

Esta será la primera vez que estos clubes se enfrenten en la final Sub-15. El Club Deportivo Guadalajara busca el primer título de su historia en esta categoría, desde que el torneo se disputa de forma semestral, pero previamente se coronó en cinco ocasiones, para ser el máximo ganador, junto al Pachuca.

El lateral izquierdo de Chivas, Michael Ramos, es uno de los más adelantados en el proceso formativo. Pertenece a la categoría Sub-15 y este viernes estará en el Estadio Jalisco para disputar la final contra el Atlas. Pero ya tiene experiencia con el equipo Sub-17, pues en el Clausura 2018 jugó ocho partidos con ese equipo. Y aunque es joven, asume la responsabilidad de ser un referente.

“Sin duda el jugar con la Sub-17 me ha dado más experiencia, mayor seguridad y fogueo por enfrentar a rivales más grandes. Ahora he compartido ese aprendizaje con mis compañeros para que reafirmen la confianza en ellos mismos y en el grupo. Les aconsejo cómo ubicarse en la cancha, estoy con cada uno en las buenas y en las malas. Por ejemplo en el Clásico Nacional, cuando nos empataron los animé para que no decayeran, por lo que ahora todos estamos muy motivados para ganar y más ante Atlas para levantar el título”, explicó Ramos.

