Christian Villanueva conecta home run en victoria de Padres sobre Piratas

El mexicano Christian Villanueva conectó un jonrón y produjo dos carreras, Clayton Richard toleró un par de anotaciones en siete innings y un tercio, y los Padres de San Diego derrotaron 6-2 a los Piratas de Pittsburgh.

Richard (3-5) laboró hasta el octavo inning por tercera apertura consecutiva. Permitió cinco carreras y 12 hits de forma combinada en sus dos salidas anteriores.

El zurdo aceptó siete indiscutibles, recetó dos ponches y realizó 84 lanzamientos, de los que 65 fueron strikes.

El venezolano José Pirela aportó también dos empujadas por los Padres, que han ganado dos duelos en fila y tres de los últimos cuatro. El undécimo cuadrangular de Villanueva dio a San Diego la ventaja por 4-0 con dos outs en el octavo capítulo.

Los Piratas sufrieron su segunda derrota en fila, luego de ganar ocho de nueve juegos.

La derrota fue para el derecho novato Nick Kingham (2-1), quien admitió tres carreras y cinco inatrapables. No había caído jamás en las mayores.

Por los Padres, los dominicanos Franchy Cordero de 4-1 con una anotada, Franmil Reyes de 3-1, Manuel Margot de 1-0 con una anotada. Los venezolanos Pirela de 4-1 con una anotada y dos impulsadas, Freddy Galvis de 4-0. El mexicano Villanueva de 4-2 con una anotada y dos producidas.

Por los Piratas, los venezolanos José Osuna de 4-0, Francisco Cervelli de 4-0, Elías Díaz de 1-1.

