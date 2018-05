Javier Aguirre sueña con ver al Tricolor en el quinto partido

El optimismo es contagioso y en el caso de Javier Aguirre tiene un fundamento: el buen ánimo que percibe entre los seleccionados nacionales. Ha platicado con varios de ellos y por eso, hoy se atreve a soñar con ver al conjunto Tricolor en el quinto partido de la ya cercana Copa del Mundo de Rusia 2018.

Como jugador, el “Vasco” alcanzó esa instancia en México 1986. Es hasta hoy la única ocasión en que el cuadro nacional llegó al quinto encuentro. En los últimos seis Mundiales, el Tri se quedó en octavos de final. El cuarto partido se convirtió en una frontera que no se logra superar. Dos de esas seis ocasiones fue con Aguirre como técnico, pero ahora se ilusiona con que la historia sea distinta.

“He visto muchas entrevistas de jugadores, he hablado con ellos, alguna vez me ha tocado estar con el profesor Osorio y conscientes están, con un enorme deseo de hacer historia. Se les ve convencidos, ya no digo hacia afuera que es muy loable que lo digan y lo hagan publico, sino en la charla corta, frente a frente sí te dicen 'yo me veo ganándole a Alemania, somos capaces de hacer historia'. Paulatinamente, los que están en Europa han ido mejorando su pretensiones, han terminado jugando casi todos y ganando títulos. Sí te terminan convenciendo y se genera ahí un optimismo que, por otra parte, es gratuito, no cuesta nada soñar”, explicó.

El “Vasco” está plenamente contagiado de optimismo. “Vamos a ver, yo como aficionado sí estoy muy ilusionado con esta selección, es una muy buena generación de jugadores, con mucha experiencia, ya mundialistas muchos de ellos. El profesor Osorio trajo viento fresco, tiene grandes números, muchos deseos de trascender con la Selección Mexicana. Ojalá se dé que esta ocasión sean capaces, después de muchos Mundiales, de pasar al famoso quinto partido y como dicen ellos: ya no el quinto, sino seguir adelante. Por qué limitarse al quinto… enhorabuena por esa mentalidad”, sentenció.

Consejo para Osorio

Javier Aguirre participó este lunes en el primer Congreso de Futbol organizado por los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Aunque no pudo estar presente en la Perla Tapatía, ofreció una videoconferencia en la que, además, dejó un consejo para el hoy técnico nacional, Juan Carlos Osorio: olvidarse del entorno negativo, que desconfía de lo que su equipo pueda hacer en el Mundial.

“En 2001 fui a la selección y el entorno estaba liquidado. Quedaba cinco partidos (en la eliminatoria mundialista), había que ganar los cinco y al final la gente se enganchó. Pero yo como entrenador no puedo manejarlo: no pude hacerlo en la final de Copa América contra Colombia, tampoco pude hacerlo en el partido contra Argentina en Sudáfrica, o con Estados Unidos en 2002. El entorno era muy optimista en 2002, antes de jugar ya habíamos ganado a los 'gringos' y en Sudáfrica antes de jugar ya habíamos perdido con los argentinos”, recuerda Aguirre.

“No podía manejar el entorno, como hoy no puede manejarlo el profesor Osorio o los jugadores. El entorno tiene vida propia, si de repente empieza un rumor de que Osorio y sus rotaciones son debatidas, ya es imparable. Hoy en día más con la velocidad que van las redes sociales. Como entrenadores nos limitamos a lo que esta en nuestro vestidor, a esas cuatro paredes, lo que podemos controlar, las variables no controlables están fuera y no se puede hacer nada. El profesor claro tendría que luchar contra ese entorno, pero la mejor arma es el buen juego y los triunfos”, finalizó Javier Aguirre.

Los Mundiales de Aguirre

1. México 1986

Como jugador, fue titular durante toda la Copa del Mundo disputada en tierra azteca. Fue parte del equipo que dirigido por Bora Milutinovic llegó al quinto partido por primera y hasta hoy única vez. El Tri fue eliminado por Alemania en tanda de penales.

2. Corea-Japón 2002

Como técnico, entró al rescate de un equipo que estaba cerca de quedarse fuera de la Copa del Mundo, pero con un gran repunte, calificó. Ya en el certamen hizo una estupenda primera fase, pero en octavos de final cayó frente a Estados Unidos.

3. Sudáfrica 2010

En su segunda etapa al frente de la Selección Mexicana, dirigió al Tricolor nuevamente en una Copa del Mundo. Sorteó la primera ronda, pero avanzó como segundo lugar. En octavos se topó con Argentina y fue eliminado con un polémico 3-1.

