Ricardo La Volpe explotó en contra de Matías Almeyda

Los elogios para el trabajo de Matías Almeyda llueven en los últimos meses. A pesar de que en los últimos dos torneos de Liga MX, Chivas no calificó, el argentino es aplaudido. Y se convirtió en el máximo candidato a tomar la Selección Mexicana después de la Copa del Mundo. Eso no le ha caído nada bien a un ex entrenador del Tricolor, el siempre polémico Ricardo Antonio La Volpe.

El “Bigotón” criticó fuertemente al “Pelado” durante una entrevista que concedió a ESPN. Al parecer, los elogios para Almeyda no le cayeron bien y calificó los resultados de su compatriota como mediocres, a pesar de que lleva cinco títulos con el Rebaño Sagrado en menos de tres años al frente del club.

“Sin en dos torneos un equipo no clasifica, no es excelencia: es mediocridad. Repito, no se puede comparar una Copa con una Liga y la siguiente temporada no clasificas… no, no, dejen de mentir. Eso es una mentira, ¿de qué estamos hablando? Los grandes equipos ganan la Liga. Pongan las cosas como deben ser. Basta de verso, de mentiras, nadie dice la verdad. Hay que analizar los títulos”, aseguró La Volpe.

“Hubo un momento en que tuvo a Pizarro, Pineda y 'Gallito', tres volantes de selección. Luego Brizuela, otro de selección, además de Pulido, entonces son cinco jugadores. Una cosa son resultados y otra cantidad de jugadores sacados. Yo le doy mérito a Vergara (dueño de Chivas). Si me dices que Almeyda generó jugadores, yo te digo que Almeyda no generó nada”, añadió.

El polémico Ricardo La Volpe continuó con su crítica para Matías Almeyda. “El técnico no es el 100 por ciento, es un 30 por ciento. Es lo que estamos hablando: a él le dieron el 30 por ciento, con jugadores de selección le dieron la materia prima. Vos me estás cargando entonces sobre los logros, sí, pero excelente no, eso es el Barcelona o el Real Madrid”, sentenció el argentino.

