Liga MX confirma la permanencia de Lobos BUAP en Primera División

El club Lobos BUAP pagará una multa para evitar el descenso y podrá permanecer en la máxima categoría, por lo que el torneo Apertura 2018 se disputará con los mismos 18 equipos que la campaña anterior, anunció la Federación Mexicana de Futbol.

El equipo de Puebla fue el peor en la tabla de promedios que define al club que pierde la categoría, pero previamente se había dejado abierta la puerta a la permanencia pagando una sanción de 120 millones de pesos (unos seis millones de dólares), siempre y cuando el equipo que ganara la liga de ascenso no estuviera habilitado para competir en la primera división.

Este torneo, Cafetaleros de Tapachula fue el campeón de la liga de ascenso pero no puede subir a la máxima categoría porque no cuenta con un estadio con capacidad de 20,000 mil aficionados, uno de los requisitos que exige la Liga Mexicana en su cuaderno de cargos. Si Lobos elegía no pagar la multa, la liga mexicana contemplaba la posibilidad de jugar un torneo Apertura con 17 equipos.

De acuerdo con la liga, el pago de la multa será canalizado al equipo que no ascendió para que realice mejoras en su infraestructura deportiva pero no han dado detalles de cuándo y cómo será cubierto por Lobos.

El acuerdo fue anunciado luego de la reunión de dueños de la liga en la que además se pactó el regreso de la regla de menores que, a partir del Apertura 2018, obliga a los equipos a dar al menos 765 minutos de juego en el torneo de liga a jugadores menores 20 años de edad con 11 meses.

