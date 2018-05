La titularidad con Chivas y llegar a Selección, las metas de Padilla

Luego del fracaso del torneo pasado, las jugadoras de Chivas femenil trabajan con ánimo renovado de cara al Apertura 2018. Hay metas colectivas importantes para el plantel que ya tiene un título en la Liga MX. Pero también en lo individual, futbolistas como Priscila Padilla establecen sus propios objetivos.

La defensa central ha tenido etapas con altibajos en el año que lleva la Liga MX Femenil. Por momentos, se adueñó de la titularidad, pero también perdió el puesto en ocasiones. Su meta es consolidarse de una vez por todas como titular indiscutible de Chivas en la próxima campaña. Y tiene otro sueño: llegar a ser considerada para la Selección Mexicana, como otras de sus compañeras.

“Mi objetivo principal es ganarme un lugar en el once titular porque quiero ayudar al equipo a que tenga un gran torneo. Por eso me esfuerzo a tope desde ahora, siempre he dejado y dejaré todo en la cancha por esta playera que tanto quiero. Me gustaría que mis buenas actuaciones con Chivas me lleven a la Selección, para lo cual primero tengo que convertirme en pieza fundamental del equipo”, señaló Priscila Padilla.

Por eso, no escatima esfuerzo desde ahora. La etapa de pretemporada para Chivas femenil durará alrededor de ocho semanas en total, pero las rojiblancas saben que esta parte del trabajo será fundamental para alcanzar los objetivos trazados previo al arranque del Apertura 2018.

“Por las tardes corremos regularmente entre 3 y 5 kilómetros. Nos lo dividen en corridas de 300 o 500 metros, es un trabajo muy intenso y algo pesado, pero somos conscientes de que esto es lo que fortalece el fondo físico. Este trabajo es lo que nos ha ayudado a superar a nuestros rivales en los 90 minutos de cada partido”, finalizó Padilla.

