“En América si no eres campeón, es fracaso”: Luis Reyes

Luis Reyes dejó las filas del Atlas y ahora será futbolista del América. Llega como refuerzo y desde ahora sabe cuál es el compromiso en un club grande: ser campeón. Cualquier otro resultado, juzgó el jugador, sería un fracaso, porque la exigencia de las Águilas es enorme.

“Sé a lo que voy al América, sé que en todos lados hay presión y allá es extra por lo grande que es el América. El objetivo son campeonatos, que es algo que he dicho, si vas al América y no eres campeón, es fracaso. Eso es algo que voy a buscar”, explicó Reyes este lunes en la ciudad de Guadalajara.

“Contento por ese gran paso que he dado en mi carrera y ahora darle vuelta a la página. De mi operación ya me siento al 90 por ciento, falta trabajar en lo físico. Con Santiago (Baños) he tenido contacto. Me dio la bienvenida y no hemos hablado de lo futbolístico. Es un sueño, algo lindo el estar en el equipo más popular de México”, agregó.

Después de dos intentos previos, por fin las Águilas pudieron comprarlo. Ahora, Luis Reyes vive con emoción el cambio de equipo. “Sí, fue algo complicado, porque eran dos intentos que no se había dado. Tenía mucha fe, estoy agradecido con Atlas y más con América por no dejar de insistir. Ahora, a poner mi granito de arena, dar mi 100 por ciento, lo que me llevó a la selección y ese es un gran paso que quiero”, señaló.

Por lo pronto, sólo se encuentra en espera de ponerse pronto a las ordenes de Miguel Herrera. “Los reflectores apuntan mucho al América. Me gusta mucho el estilo del 'profe' porque es algo que me gusta: el atacar y mandar centros. Eso es lo que a mí me gusta y se fijaron en mí por eso. Es como te digo: un nuevo comienzo, ya quedó a un lado el pasado y tengo que ver lo que sigue”, finalizó Luis Reyes.

