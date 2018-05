'A estas alturas no podemos subestimar a LeBron James': Álvaro Martín

Por cuarto año consecutivo, Warriors de Golden State y Cavaliers de Cleveland, disputarán el título de la NBA, algo que nunca antes se había visto en la historia de la liga de basquebol más popular del mundo.

El saldo hasta el momento es de dos victorias para GS por una de Cavs. Y para este año, los dirigidos por Steve Kerr aparecen como favoritos a conseguir el bicampeonato, debido a que cuentan con un plantel de lujo con Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson y Draymond Green como protagonistas.

Pero para el especialista en NBA, Álvaro Martín, no se debería subestimar a LeBron James y los Cavs de Cleveland, pues asegura que el Rey está en un momento de su carrera en que sabe manejar partidos y situaciones, lo que ha venido demostrando durante estos playoffs.

“Noto y aprecio que están dando por campeón a Golden State, es un equipo que tiene más talento pero no siempre el equipo más talentoso gana. Me parece que eso sería una equivocación”.

“A LeBron James no se le pude subestimar a estas alturas, todo lo contrario. Acabo de escuchar a Draymond Green decir que es el jugador más inteligente que hay en la liga, el contrario, el rival está hablando bien de él. Hay una sensación clara de dónde está en un momento de su carrera en que su manera de mover las fichas está a un alto nivel y es muy peligroso”, aseguró Martín.

¿Realmente los Cavs tienen posibilidades? Warriors es un equipo mucho mejor conjuntado que los que ha enfrentado LeBron James en estos playoffs: Pacers, Raptors y Celtics.

— Pienso que Golden State es un equipo que reúne mas talento, al más alto nivel, pero eso no quiere decir que vaya a ganar la serie con eso solamente. Cleveland puede complicarlos de distintas maneras.

¿Cuál sería una de ellas?

— Una batalla que se va a dar desde el principio en esta serie va a ser la batalla del ritmo. A Cleveland no le gusta, ni le conviene jugar un juego donde recorra la cancha y anote muchos puntos, lo pueden hacer pero no le conviene, ni a LeBron debido al tema del cansancio físico. Por lo tanto yo creo que vamos a tener una batalla tremenda por tratar de implantar un ritmo.

¿LeBron James todavía está para jugar a un alto nivel?

— Creo que en estos playoffs le ha quedado claro que su físico cada día da menos, en el juego 6 ante Celtics no salió a calentar porque se quiso guardar para el partido. Por lo tanto tiene que cuidar su actividad física. Ese es el gran reto que tiene.

Y la pregunta constante, ¿qué lugar ocupa LeBron James en la historia de la NBA?

— Ese es un debate estéril. Lo que sí te puedo decir es que está ya a la altura de los grandes, que no quepa duda. Está ya junto a Bill Russell, Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, entre otros, y de ahí no lo bajas. ¿En qué orden? eso dependerá de los aficionados.

¿Le afecta a la NBA que una final se repita cuatro años seguidos?

— No, al contrario, me sorprende este accidente histórico. Golden State está aquí porque Kevin Durant se unió a este equipo, además de que el contrato de Curry fue muy barato en su momento; y en el lado del Este está Lebron James dominando una conferencia, que no ha sido la más fuerte, y todavía sigue en su apogeo, eso explica lo que hemos visto ahora.

Calendario finales NBA

Juego 1

Cavaliers vs. Warriors

Oracle Arena

Hoy

20:00 horas

Transmisión: ESPN y Televisa

Juego 2

Cavaliers vs. Warriors

Oracle Arena

Domingo 3 de junio

19:00 horas

Transmisión: ESPN y Televisa

Juego 3

Warriors vs. Cavaliers

Quicken Loans Arena

Miércoles 6 de junio

20:00 horas

Transmisión: ESPN y Televisa

Juego 4

Warriors vs. Cavaliers

Quicken Loans Arena

Viernes 8 de junio

20:00 horas

Transmisión: ESPN y Televisa

*Juego 5

Cavaliers vs. Warriors

Oracle Arena

Lunes 11 de junio

20:00 horas

Transmisión: ESPN y Televisa

*Juego 6

Warriors vs. Cavaliers

Quicken Loans Arena

Jueves 14 de junio

20:00 horas

Transmisión: ESPN y Televisa

*Juego 7

Cavaliers vs. Warriors

Oracle Arena

Domingo 17 de junio

19:00 horas

Transmisión: ESPN y Televisa

*De ser necesario

