'Este viernes será mi noche': Jessica Aguilar

Este viernes será un día decisivo para la carrera de la mexicana Jessica Aguilar en UFC, pues está “obligada” a ganar para demostrar que tiene valía como peleadora y sobre todo, mantenerse en la empresa de Artes Marciales Mixtas.

“Creo que cada pelea es especial, pero esta lo es más porque ya perdí dos (en UFC). Hay un poco de presión pero se que no debo presionarme porque eso no me ayuda. Mi preparación estuvo bien, la estrategia que tomamos para esta pelea es muy buena, así que estoy confiada de que este viernes va a ser mi noche”, aseguró la veracruzana.

Jodie Esquibel será la rival que ahora Aguilar tendrá enfrente y también llega con la necesidad de ganar luego de debutar con la promoción con una derrota ante Karolina Kowalkiewicz.

“Esquibel es un poco más chaparrita que yo pero tiene buena condición física, tengo que presionarla y jugar mi juego, como los mexicanos, para adelante y eso es lo único que yo se”, aseveró “Jag”.

Jessica está consciente de que estos dos últimos años y medio han sido difíciles por las derrotas antes mencionadas y una serie de lesiones, pero está dispuesta a recuperar el tiempo perdido y por lo pronto, ganar su primera pelea en UFC este viernes.

“Desde que firmé con UFC tenía unas lesiones que con el paso del tiempo fueron creciendo. He tenido dos años y medio difíciles pero es como todo, como cualquier cosa en la vida, hay que seguir adelante y aprender de esto. Yo he aprendido que no me voy a dar por vencida y aquí estoy, muy fuerte ara seguir adelante”, finalizó.

