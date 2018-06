De Anda ratifica a Matías Almeyda como técnico de Chivas y confirma salida de Pizarro

Ante la ola de rumores que se desataron en torno a la figura del entrenador argentino Matías Almeyda, de quien se dijo que no continuaría más al frente de Chivas, el director deportivo del equipo, Francisco Gabriel de Anda salió a aclarar la situación y ratificó al “Pelado” como entrenador del club rojiblanco.

"Yo nunca dije que Matías Almeyda se iba del equipo, jamás lo dije. Él nunca ha dejado de ser el técnico de Chivas y estamos planeando la formación del equipo para el próximo torneo", declaró el directivo.

Y es que la semana pasada, una nota periodística que hablaba de un próximo cese de Matías aunado al nombre de Mauro Camoranesi como relevo, causó mucho ruido en las redes sociales e incluso los jugadores de Chivas se manifestaron en contra de la directiva taparía.

“Yo les pediría a todos que verificaran bien la información. En este medio, por querer dar una información muchas veces se equivocan. Nunca dije que Matías Almeyda se iba del equipo, Lo que mencioné fue que su estado de ánimo pudiera ser que esté desgastado, pero jamás mencioné que se iba a ir. Quien haya puesto esa noticia, pues esa persona lo tendrá que aclarar. Yo garantizo que hoy Matías es el técnico de Chivas”.

“Ya mencionaron a Mauro Camoranesi, que por ser mi amigo. Ni siquiera he hablado con Mauro y con nadie para sustituir a Matías Almeyda”.

Dijo que platicó personalmente con todos y cada uno de los jugadores para aclarar la situación y que todos se mantendrá de acuerdo a lo planeado.

“Los jugadora están al tanto de la situación. Hubo una confusión, ya hablé con todos personalmente para eliminar cualquier rumor, imprecisión, las cosas como son. Fue una situación que se salió de control y se manejó mal en las redes sociales. Puedo entender que haya rumores, pero hay que informarse un poco y hay que ir a la fuente. Yo no tengo nada que esconder, ni esconderme, siempre he dado la cara. No filtro información, no es mi estilo y hasta el momento he sido congruente en lo que he dicho y he hecho”, aseguró Paco Gabriel.

De Anda confirmó que está en constante comunicación con Almeyda para planear el segundo semestre del año de Chivas, que será de varios compromisos, y le pidió llegar en su mejor versión.

“Viene un torneo muy complicado, que tiene liga, copa y Mundial de clubes y se necesita la mejor versión de cada uno de los que conforman esta institución. Matías no está aquí (en México) pero nunca ha dejado sed ser el técnico de Chivas; seguramente hay temas que le incomodan, que le molestan pero hay que resolverlos y al menos yo, tengo una gran ilusión por hacer un gran torneo”, continuó De Anda.

El director deportivo aseveró que Almeyda regresará a México el 8 o 9 de junio para empezar los trabajos de pre temporada y que él ya estaba al tanto de la baja de Rodolfo Pizarro.

Sobre los jugadores que pidió, la directiva no pudo cerrar a ninguno pero prometió que buscarán reforzarse bien en Draft de Cancún.

“Pidió a (Jorge) Torres Nilo, (José) Madueña, (Néstor) Araujo, Rafa Baca, Jonathan González, (Javier) Aquino y la posibilidad de (Jesús) Gallardo, es lógico, quiere tener a los mejores pero ninguno de ellos no van a venir. En el Draft vamos a tratar de armarnos de acuerdo a las necesidades de Matías”.

Pese a ello pidió no menospreciar al actual plantel, que aunque es joven, tiene hambre de trascender y dar la cara por el cuadro rojiblanco.

“Se ha demeritado, menospreciado al plantel porque se dice que no pueden competir y yo tengo mis dudas, creo que podemos aspirar a mucho. Las expectativas son que vamos a pelear hasta el último momento por trascender en la liga, copa y Mundialde Clubes”.

RODOLFO PIZARRO SE VA AL MONTERREY

Faltaba la confirmación oficial por parte de Chivas y Francisco Gabriel de Anda lo hizo, Rodolfo Pizarro será nuevo jugador del Monterrey.

“Ya se hizo oficial la venta de Rodolfo Pizarro a Monterrey, como se había hablado en su momento, existía esa posibilidad. La oferta de Europa estaba muy lejana. Monterrey ya habló con Pizarro, el jugador aceptó las condiciones, era un tema que estaba pendiente”, declaró De Anda.

