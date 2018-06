De Anda puso su renuncia sobre la mesa si Almeyda no regresa a Chivas

El director deportivo de las Chivas, Francisco Gabriel de Anda, dijo que si Matías Almeyda no dirige las primeras fechas del Apertura 2018, él dejaría el cargo también.

Paco de Anda estuvo como invitado en el programa La Última Palabra de Fox Sports, y ahí se comprometió a que el “Pelado” dirigiría la segunda mitad del año al Rebaño Sagrado, pero de ser así, renunciaría a su cargo porque su palabra quedaría en entredicho.

“Yo cuando digo: Matías Almeyda es el técnico de Chivas, no tengo un Plan B, es porque si lo digo, lo voy a sostener hasta la fecha 1 o 2, es decir, el inicio del torneo. Si Matías está en el banco de Chivas, yo estoy como director deportivo, si Matías no está en el banco de Chovas yo no estaré como director deportivo”.

Mira el video:

